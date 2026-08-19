Domestic Violence Murder: सब्जी नहीं बनाई तो पत्नी को मार डाला, रायगढ़ कोर्ट ने पति को दी आजीवन सजा, परिवार को मिलेगी क्षतिपूर्ति

जांच के दौरान पुलिस को महेश एक्का ने बताया कि वह सुबह अपनी मां के साथ घर के आंगन में बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान उसका चचेरा भाई अभिलाल एक्का, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी, वहां पहुंचा। अभिलाल ने महेश से कहा कि उससे गलती हो गई है। महेश ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो अभिलाल ने बताया कि उसकी पत्नी क्षमा की मौत हो गई है। इसके बाद महेश उसके साथ घर पहुंचा, जहां क्षमा जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके सिर पर चोट के निशान भी मिले।