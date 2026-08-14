Chhattisgarh Railway News: श्रावणी मेला में यात्रियों को बड़ी राहत! इतवारी-मधुपुर स्पेशल ट्रेन अब 7 फेरे चलेगी, मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

पहले यह विशेष ट्रेन सप्ताह में केवल एक बार चलती थी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती मांग और भीड़ को देखते हुए अब इसका फेरा बढ़ा दी गई है। इसके तहत इन गाडिय़ों में 02-02 अतिरिक्त फेरों की वृद्धि होगी। इससे इतवारी से मधुपुर और मधुपुर से इतवारी के लिए प्रत्येक दिशा में दो-दो अतिरिक्त यात्राएं उपलब्ध होंगी, जिससे कुल यात्राओं की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यह परिवर्तन श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की आवाजाही को और भी सुगम बनाएगा। श्रावणी मेला के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम और अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है ताकि सभी यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का लाभ मिल सके।