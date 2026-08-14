14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायगढ़

Chhattisgarh Railway News: श्रावणी मेला में यात्रियों को बड़ी राहत! इतवारी-मधुपुर स्पेशल ट्रेन अब 7 फेरे चलेगी, मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

Indian Railways: श्रावणी मेला में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं और रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इतवारी-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी की है।
2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Aug 14, 2026

Special Train

यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा (फोटो सोर्स- AI)

Railway News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-मधुपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 08895/08896) के फेरों में वृद्धि कर दी गई है। यह ट्रेन अब साप्ताहिक के स्थान पर द्वि-साप्ताहिक रूप से संचालित होगी, जिससे तीर्थयात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय से श्रावणी मेला में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन के लिए अतिरिक्त सुविधा और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

पहले यह विशेष ट्रेन सप्ताह में केवल एक बार चलती थी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती मांग और भीड़ को देखते हुए अब इसका फेरा बढ़ा दी गई है। इसके तहत इन गाडिय़ों में 02-02 अतिरिक्त फेरों की वृद्धि होगी। इससे इतवारी से मधुपुर और मधुपुर से इतवारी के लिए प्रत्येक दिशा में दो-दो अतिरिक्त यात्राएं उपलब्ध होंगी, जिससे कुल यात्राओं की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यह परिवर्तन श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की आवाजाही को और भी सुगम बनाएगा। श्रावणी मेला के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम और अन्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है ताकि सभी यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का लाभ मिल सके।

29 अगस्त तक होगा परिचालन

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 08895 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक शनिवार को 01 अगस्त से 29 अगस्त तक 05 फेरे के लिए संचालित हो रही थी, इसके अतिरिक्त अब यह ट्रेन 18 अगस्त एवं 25 अगस्त को 02 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 08896 मधुपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी श्रावणी मेला स्पेशल प्रत्येक रविवार को 02 अगस्त से 30 अगस्त तक 05 फेरे के लिए संचालित होनी थी, जो अब अतिरिक्त फेरा के साथ यह ट्रेन 19 अगस्त एवं 26 अगस्त को 02 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। अब यह दोनों ट्रेन कुल 07-07 फेरों के लिए संचालित होगी। इस ट्रेन के ठहराव, समय एवं अन्य परिचालन संबंधी व्यवस्थाएं पूर्वरत रहेगी। साथ ही इस स्पेशल ट्रेन में 04 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 10 शयनयान, 04 सामान्य श्रेणी तथा 02 एसएलआरडी सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

इधर अतिरिक्त कोच की सुविधा

गाड़ी संख्या 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा 18 अगस्त को उपलब्ध होगी। इसी क्रम में, गाड़ी संख्या 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस में भी एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा 19 अगस्त को यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-03 कोच की सुविधा 15 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक रहेगी। वहीं, वापसी यात्रा में, गाड़ी संख्या 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में यह अतिरिक्त एसी-03 कोच 17 अगस्त से 23 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा।

Railways Luggage Booking: रेलवे का नया नियम! अब ट्रेन में 150 किलो तक सामान ले जाना आसान, ऑनलाइन होगी लगेज बुकिंग

ये भी पढ़ें
Train Travel Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 02:01 pm

Published on:

14 Aug 2026 01:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Chhattisgarh Railway News: श्रावणी मेला में यात्रियों को बड़ी राहत! इतवारी-मधुपुर स्पेशल ट्रेन अब 7 फेरे चलेगी, मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायगढ़ में शराब दुकानों के गार्डों की सैलरी अटकी, आबकारी विभाग पहुंचे कर्मचारी, बोले- उधारी से चल रहा घर

Security Guard Salary
रायगढ़

Railway News: रायगढ़वासियों को मिल सकती है बड़ी रेल सौगात, पुणे हमसफर समेत 8 ट्रेनों के ठहराव की मांग

Indian Railway News
रायगढ़

Elephant attack: रायगढ़ में हाथी के हमले से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, इलाके में मची अफरा-तफरी

Elephant attack
रायगढ़

PGT Teacher Vacancy: रायगढ़ में निकली गेस्ट टीचर भर्ती, 12 अगस्त को वॉक-इन-इंटरव्यू देकर पाएं नौकरी का मौका

PGT Teacher Vacancy
रायगढ़

पालतू कुत्ते को खोकर बेसुध हुआ मालिक, शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोया, भावुक कर देगा रायगढ़ का यह Video

Dog Death Viral Video
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.