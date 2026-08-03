Railways Luggage Booking: रेलवे का नया नियम! अब ट्रेन में 150 किलो तक सामान ले जाना आसान, ऑनलाइन होगी लगेज बुकिंग

अब लगेज बुक करने में फ्लाइट जैसी सुविधा (फोटो सोर्स- AI)
Train Luggage Booking: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। लगेज बुक करने के लिए उन्हें पार्सल ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब फ्लाइट की तरह ऑनलाइन माध्यम से ही अतिरिक्त लगेज बुक किए जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने इसे 31 जुलाई 2026 से ही लागू कर दिया है। इस नीति के तहत, यात्री अब अपने टिकट की बुकिंग के समय ही ऑनलाइन अतिरिक्त सामान बुक कर सकते हैं।
पहले यात्रियों को अपने साथ अतिरिक्त लगेज ले जाने के लिए पार्सल काउंटर जाना पड़ता था। लेकिन अब यात्री आईआरसीटीसी या रेलवे के पार्सल पोर्टल पर जाकर सामान की अग्रिम घोषणा कर शुल्क चुका सकते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जिनके पास कन्फर्म (आरक्षित) टिकट होगा। वहीं एसी 3-टियर, एसी3-टियर इकोनोमी, एसी चेयर कार के यात्री इस ऑनलाइन अतिरिक्त बुकिंग का लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि इन श्रेणियों में अधिकतम अनुमति सीमा और मुफ्त सीमा दोनों 40 किलोग्राम ही निर्धारित है।
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