Railways Luggage Booking: रेलवे का नया नियम! अब ट्रेन में 150 किलो तक सामान ले जाना आसान, ऑनलाइन होगी लगेज बुकिंग

पहले यात्रियों को अपने साथ अतिरिक्त लगेज ले जाने के लिए पार्सल काउंटर जाना पड़ता था। लेकिन अब यात्री आईआरसीटीसी या रेलवे के पार्सल पोर्टल पर जाकर सामान की अग्रिम घोषणा कर शुल्क चुका सकते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जिनके पास कन्फर्म (आरक्षित) टिकट होगा। वहीं एसी 3-टियर, एसी3-टियर इकोनोमी, एसी चेयर कार के यात्री इस ऑनलाइन अतिरिक्त बुकिंग का लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि इन श्रेणियों में अधिकतम अनुमति सीमा और मुफ्त सीमा दोनों 40 किलोग्राम ही निर्धारित है।