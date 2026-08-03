Chhattisgarh News: तीन माह का राशन एक साथ देने की तैयारी, दुकानों में जगह की दिक्कत

पत्रिका ने अपनी खबरों में बताया भी था कि गोदामों से अपने चेहते दुकानदारों को राशन भेजने का खेल चल रहा था। दुकानदार गोदामों में बैठकर अपनी दुकानों में पहले राशन भिजवा रहे थे। इसमें नान के कई लोगों पर मिलीभगत का आरोप भी है। इस बार बार भी यदि तीन माह का चावल एक साथ वितरण का आदेश आता है, तो यह ग्रुप फिर से एक्टिव होने की तैयारी में है। इससे अन्य दुकानदारों और राशन कार्ड धारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।