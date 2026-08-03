3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

भारतमाला घोटाले में नया खुलासा, ईडी ने 12.78 करोड़ की 62 संपत्तियां जब्त कीं, 13 आरोपी घेरे में

ED Seizes Assets: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला परियोजना घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12.78 करोड़ रुपये की 62 चल-अचल संपत्तियां जब्त की हैं।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Aug 03, 2026

Chhattisgarh Bharatmala Scam

भारतमाला परियोजना घोटाले (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bharatmala Project Scam: ईडी ने भारतमाला परियोजना घोटाले में 12.78 करोड़ रुपए की 62 चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया। इसमें 8.09 करोड़ की जमीन और 4.69 करोड़ रुपए के शेयर एवं म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स शामिल हैं। उक्त संपत्तियां भारतमाला परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने वाले अभनपुर के जमीन दलाल जयप्रकाश गांधी सहित 13 आरोपियों की हैं।

जय प्रकाश गांधी और उनके परिजनों को 56.76 लाख रुपए के वैध हक के बदले 9.83 करोड़ रुपए का मुआवज़ा मिला। इससे 9.27 करोड़ रुपए की अपराध से कमाई हुई। इस अवैध कमाई को कई चरणों में घुमाकर चल और अचल संपत्तियों, शेयरों, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया गया। इसके लिए परिवार के सदस्यों और जुड़ी हुई फर्मों के नाम का भी इस्तेमाल किया गया। इसके इनुपट मिलने पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है।

अब तक 36.14 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियां जब्त

ईडी के अनुसार, इस घोटाले में शामिल आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से सिंडीकेट बनाकर किसानों से जमीन लेकर उसके एवज में मिले मुआवजे में धोखाधड़ी की। दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन को टुकड़ों में बांटकर कई बार मुआवजा लिया। वहीं, मुआवजा लेने के बाद कमीशनखोेरी कर किसानों को रकम का भुगतान किया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत प्रोविज़नल अटैचमेंट किया गया है। बता दें कि इस घोेटाले में अब तक 36.14 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को ज़ब्त किया गया है।

पूरक चालान पेश

रायपुर-विशाखापत्तनम तक प्रस्तावित भारतमाला परियोजना घोटाले में मनीलॉन्ड्रिंग मामले में जय प्रकाश गांधी और 13 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ रायपुर के विशेष अदालत में पूरक चालान पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग/एंटी-करप्शन ब्यूरो में 23 अप्रैल 2025 को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। इसमें अभनपुर के तत्कालीन एसडीओ (रेवेन्यू) निर्भय साहू और अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज तक चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसकी जांच करने पर पता चला कि जमीन मालिकों और निजी व्यक्तियों ने जमीन के दलालों और रेवेन्यू अधिकारियों के साथ आपराधिक मिलीभगत कर खेल किया।

30 जनवरी 2020 को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ज़मीन खरीदी और धोखाधड़ी से उसके टुकड़े किए। निर्धारित दर से ज्यादा दरों पर मुआवज़ा के लिए ज़मीन को कई छोटे हिस्सों में बांटा गया। इसमें परिवार के सदस्यों के नाम पर सेल डीड (बिक्री विलेख) और गिफ्ट डीड (दान विलेख) के ज़रिए किए गए हस्तांतरण भी शामिल थे।

जांच में पता चला कि ग्राम नायकबंधा के अलग-अलग खसरा नंबरों वाली ज़मीन के टुकड़ों के लिए अन्य ज़मीन मालिकों/लाभार्थियों को भी इसी तरह ज़्यादा मुआवज़ा मिला। इस घोटाले में शामिल उमा तिवारी ने ज़मीन के दिवंगत मालिक की गोद ली हुई बेटी बताकर जाली रेवेन्यू रेकॉर्ड के आधार पर गांव उगेतारा में ज़मीन के लिए 2.13 करोड़ रुपए का मुआवजा गलत तरीके से हासिल किया।

छापेमारी में कैश और ज्वेलरी मिली

ईडी ने भारतमाला घोटाले की जांच करने के लिए 29 दिसंबर 2025 और 27 अप्रैल 2026 को छापेमारी की थी। इस दौरान तलाशी में 49 लाख कैश, 89.80 लाख रुपए 37 किलो 133 ग्राम चांदी ज़ब्त की गई थी। साथ ही जमीन के दलालों के सिंडिकेट की 23.35 करोड़ रुपए संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया गया था। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद जमीन दलाल हरमीत सिंह खनुजा व अन्य के खिलाफ 2 जून 2026 को पहली अभियोजन शिकायत पेश की गई थी।

Chhattisgarh Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार, ED की अपील खारिज

ये भी पढ़ें
Liquor Scam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 08:31 am

Published on:

03 Aug 2026 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / भारतमाला घोटाले में नया खुलासा, ईडी ने 12.78 करोड़ की 62 संपत्तियां जब्त कीं, 13 आरोपी घेरे में

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Weather Update: फिर एक्टिव हुआ मानसून, अगले 24 घंटे भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, कई जिलों में चेतावनी

heavy rain alert
रायपुर

पत्रिका पड़ताल: NH पर 200 से ज्यादा मौतें! 300 करोड़ की टोल वसूली के बावजूद छत्तीसगढ़ के हाईवे असुरक्षित, जानें वजह

Chhattisgarh News
रायपुर

NEET 2026: नीट क्वालीफाई विद्यार्थियों के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने साझा किया भविष्य का रोडमैप

NEET 2026
रायपुर

Smart meter update: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर पर सरकार का बड़ा दावा, बिजली खपत में 32% गिरावट, 400 यूनिट के भीतर आए आधे से ज्यादा उपभोक्ता

Smart meter update:
रायपुर

Chhattisgarh Tourism: नई उड़ान, पुणे रोड शो से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी पहचान, निवेश और रोजगार के नए अवसर

Chhattisgarh tourism boost
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.