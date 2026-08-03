भारतमाला घोटाले में नया खुलासा, ईडी ने 12.78 करोड़ की 62 संपत्तियां जब्त कीं, 13 आरोपी घेरे में

रायपुर-विशाखापत्तनम तक प्रस्तावित भारतमाला परियोजना घोटाले में मनीलॉन्ड्रिंग मामले में जय प्रकाश गांधी और 13 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ रायपुर के विशेष अदालत में पूरक चालान पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग/एंटी-करप्शन ब्यूरो में 23 अप्रैल 2025 को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। इसमें अभनपुर के तत्कालीन एसडीओ (रेवेन्यू) निर्भय साहू और अन्य लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज तक चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसकी जांच करने पर पता चला कि जमीन मालिकों और निजी व्यक्तियों ने जमीन के दलालों और रेवेन्यू अधिकारियों के साथ आपराधिक मिलीभगत कर खेल किया।