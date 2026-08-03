पत्रिका पड़ताल: NH पर 200 से ज्यादा मौतें! 300 करोड़ की टोल वसूली के बावजूद छत्तीसगढ़ के हाईवे असुरक्षित, जानें वजह

पत्रिका द्वारा की गई पड़ताल में सामने आया है कि प्रदेश में टोल दरों में हाल ही में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि सालाना पास पर भी 75 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके बावजूद हाईवे पर खुलेआम घूमते आवारा मवेशी और अंधेरे में बिना सुरक्षा इंतजाम वाले खतरनाक 'ब्लैक स्पॉट' वाहन चालकों के लिए काल सिद्ध हो रहे हैं। रायपुर और बिलासपुर संभाग में ही पिछले कुछ वर्षों में मवेशियों से टकराकर और ब्लैक स्पॉट के कारण 200 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। अकेले रायपुर में अग्रसेन धाम से सरोना के बीच बीते 5 सालों में हादसों की वजह से 191 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।