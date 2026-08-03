Chhattisgarh News: 25 लाख वाहन मालिकों को बड़ी राहत! BS-6 गाड़ियों का PUC अब 3 साल तक वैध, केंद्र का नया प्रस्ताव

New PUC Rules 2026: राज्य के सड़कों पर दौड़ रहे 25 लाख से ज्यादा बीएस 6 वाहनों को बार-बार पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) नहीं कराना पडे़गा। उक्त वाहन मालिकों को राहत देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने मसौदा जारी किया है। इसमें गैर परिवहन वाली नई वाहनों को एक बार पीयूसी कराने पर 3 साल और परिवहन वाले वाहनों को 2 साल के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। वहीं पुराने वाहनों के लिए भी वैधता का नया नियम तय किया गया है। हालांकि इसका ड्राफ्ट बनाया गया है।