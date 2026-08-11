Railway News: रायगढ़वासियों को मिल सकती है बड़ी रेल सौगात, पुणे हमसफर समेत 8 ट्रेनों के ठहराव की मांग

रायगढ़ स्टेशन पर इन महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव शुरू होने से जिले और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को कई स्तर पर फायदा मिलने की उम्मीद है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वर्तमान में कई यात्रियों को कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में सफर करने के लिए दूसरे स्टेशनों का रुख करना पड़ता है। रायगढ़ में ठहराव मिलने से यात्रियों को स्थानीय स्तर पर ही ट्रेन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। खासकर रोजगार, व्यापार, शिक्षा और इलाज के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।