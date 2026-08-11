11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायगढ़

Railway News: रायगढ़वासियों को मिल सकती है बड़ी रेल सौगात, पुणे हमसफर समेत 8 ट्रेनों के ठहराव की मांग

Raigarh Railway Station: सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात कर पुणे हमसफर समेत 8 महत्वपूर्ण ट्रेनों के रायगढ़ स्टेशन पर ठहराव की मांग की।
2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Love Sonkar

Aug 11, 2026

Indian Railway News

रायगढ़ रेलवे स्टेशन (photo Patrika)

Indian Railway News: रायगढ़वासियों की वर्षों पुरानी मांग एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार से मुलाकात कर रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर विस्तृत चर्चा की। सांसद सिंह ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को सौंपे मांग-पत्र में पुणे हमसफर, वास्को डिगामा सहित 8 महत्वपूर्ण ट्रेनों का रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने की मांग रखी।

छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र

उन्होंने कहा कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार, व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए रायगढ़ से देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते हैं। ऐसे में प्रमुख ट्रेनों के ठहराव से क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

रेलवे बोर्ड से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद


सांसद सिंह ने कहा कि रायगढ़ का रेलवे से संबंध केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे क्षेत्र के विकास और जनसहयोग की ऐतिहासिक विरासत भी जुड़ी हुई है। रायगढ़ के विकास एवं रेल सुविधा के विस्तार के लिए क्षेत्र के पूर्वजों द्वारा अपनी भूमि तक दान किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज रायगढ़वासियों की रेल सुविधाओं से जुड़ी मांगों को प्राथमिकता मिलना जनहित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रेलवे बोर्ड रायगढ़वासियों की इस महत्वपूर्ण मांग पर शीघ्र सकारात्मक एवं जनहितकारी निर्णय लेगा।

रायगढ़ की रेल सुविधाओं का विस्तार

उन्होंने कहा कि रायगढ़ की रेल सुविधाओं का विस्तार क्षेत्र के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास को और गति प्रदान करेगा। इस अवसर पर सांसद सिंह ने सांसद जगदंबिका पाल से भी सौजन्य भेंट की। इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा एवं विचार-विमर्श हुआ। सांसद सिंह ने कहा कि रायगढ़ की सुविधा और रायगढ़ का विकास उनकी प्राथमिकता है तथा क्षेत्रवासियों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विषयों को वे निरंतर संसद एवं संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाते रहेंगे।

यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

रायगढ़ स्टेशन पर इन महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव शुरू होने से जिले और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को कई स्तर पर फायदा मिलने की उम्मीद है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वर्तमान में कई यात्रियों को कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में सफर करने के लिए दूसरे स्टेशनों का रुख करना पड़ता है। रायगढ़ में ठहराव मिलने से यात्रियों को स्थानीय स्तर पर ही ट्रेन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। खासकर रोजगार, व्यापार, शिक्षा और इलाज के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 07:10 pm

Published on:

11 Aug 2026 07:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Railway News: रायगढ़वासियों को मिल सकती है बड़ी रेल सौगात, पुणे हमसफर समेत 8 ट्रेनों के ठहराव की मांग

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Elephant attack: रायगढ़ में हाथी के हमले से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, इलाके में मची अफरा-तफरी

Elephant attack
रायगढ़

PGT Teacher Vacancy: रायगढ़ में निकली गेस्ट टीचर भर्ती, 12 अगस्त को वॉक-इन-इंटरव्यू देकर पाएं नौकरी का मौका

PGT Teacher Vacancy
रायगढ़

पालतू कुत्ते को खोकर बेसुध हुआ मालिक, शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोया, भावुक कर देगा रायगढ़ का यह Video

Dog Death Viral Video
रायगढ़

Industrial Accident: मां शिवा प्लांट हादसे में बड़ा अपडेट! दो श्रमिकों की मौत, 3 घायलों का इलाज जारी

Industrial Accident
रायगढ़

शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन! शराबी शिक्षक से लेकर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली शिक्षिका तक निलंबित

Teacher Suspension News
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.