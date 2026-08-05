पालतू कुत्ते को खोकर बेसुध हुआ मालिक, शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोया, भावुक कर देगा रायगढ़ का यह Video

Raigarh Dog Viral Video: इंसानों के बीच प्रेम और अपनापन की कहानियां तो आपने कई बार देखी और सुनी होंगी, लेकिन कई बार इंसान और उसके पालतू जानवर के बीच का रिश्ता भी ऐसी मिसाल पेश कर देता है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से सामने आया एक ऐसा ही मार्मिक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अपने पालतू कुत्ते को खोने के बाद एक मालिक का दर्द साफ दिखाई देता है। वह सड़क पर खून से लथपथ पड़े अपने पालतू के शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोता नजर आ रहा है।