Raigarh Police Raid: रायगढ़ के लाल टंकी इलाके में पुलिस की बड़ी रेड, देह व्यापार के खुलासे में महिला दलाल गिरफ्तार

पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित गतिविधि कितने समय से संचालित हो रही थी और इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है या नहीं। मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है। संभावना है कि जांच के शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर आज पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा किया जाएगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी और जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं।