Raigarh Police Raid: रायगढ़ के लाल टंकी इलाके में पुलिस की बड़ी रेड, देह व्यापार के खुलासे में महिला दलाल गिरफ्तार

देह व्यापार के खुलासे में महिला दलाल गिरफ्तार (photo source- Patrika)
Raigarh Police Raid: रायगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने कथित देह व्यापार की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाल टंकी इलाके के एक मकान में छापेमारी की। साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर एक महिला को हिरासत में लिया है, जबकि मौके से दो युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में मिली हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
पुलिस को पिछले कुछ समय से लगातार सूचना मिल रही थी कि लाल टंकी क्षेत्र स्थित एक मकान में कथित तौर पर देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान एक महिला को हिरासत में लिया गया, जबकि दो युवतियां भी मौके पर मौजूद मिलीं। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी तक बरामद सामग्री और उससे जुड़े तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आने की संभावना है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार हिरासत में ली गई महिला का नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि वह लंबे समय से इस कथित गतिविधि से जुड़ी हो सकती है। हालांकि अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।
पुलिस के अनुसार, मौके से मिली दो युवतियों में एक कोतवाली थाना क्षेत्र और दूसरी भूपदेवपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। दोनों से यह पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है कि वे वहां किस परिस्थिति में मौजूद थीं और इस मामले से उनका क्या संबंध है।
पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित गतिविधि कितने समय से संचालित हो रही थी और इसमें अन्य लोगों की भी संलिप्तता है या नहीं। मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है। संभावना है कि जांच के शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर आज पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा किया जाएगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी और जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं।
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