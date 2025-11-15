CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! 8 जुआरी गिरफ्तार, 2.09 लाख रुपए की सामग्री जब्त

इस सूचना पर एसडीओपी विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर छापा मारा। पुलिस को देखकर कुछ जुआरी भागने में सफल रहे, लेकिन मौके से 8 जुआरियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए जुआरियों से और फड़ से कुल 49,300 नकद, ताश के 52 पत्ते, विभिन्न कंपनियों के 7 स्मार्ट मोबाइल फोन (कीमत करीब 60,000) और 3 मोटरसाइकिलें (कीमत करीब 1,00,000) जब्त की गईं। जब्त की गई कुल सामग्री का अनुमानित मूल्य 2,09,300 है।