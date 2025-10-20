CG News: पुलिस से बचने भाग रहा जुआरी कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, मची अफरा तफरी

ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही और दबाव बनाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे इलाके में आवागमन ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू करने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराने के लिए बातचीत शुरू की है। अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं।