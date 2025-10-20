Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

CG News: पुलिस से बचने भाग रहा जुआरी कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, मची अफरा तफरी

CG News: अफरातफरी में एक युवक भागते हुए पास के कुएं में गिर गया। गहराई ज्यादा होने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव में तनाव फैल गया।

less than 1 minute read

सुरजपुर

image

Love Sonkar

Oct 20, 2025

CG News: पुलिस से बचने भाग रहा जुआरी कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, मची अफरा तफरी

CG News: दिवाली से एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। जयनगर थाना क्षेत्र के कुंज नगर में पुलिस ने जुआ खेलने की सूचना पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां मौजूद जुआरी भागने लगे।

इसी अफरातफरी में एक युवक भागते हुए पास के कुएं में गिर गया। गहराई ज्यादा होने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव में तनाव फैल गया। सैकड़ों ग्रामीण थाने की ओर कूच कर गए और देखते ही देखते जयनगर थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही और दबाव बनाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे इलाके में आवागमन ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू करने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराने के लिए बातचीत शुरू की है। अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं।

Updated on:

20 Oct 2025 09:26 am

Published on:

20 Oct 2025 09:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / CG News: पुलिस से बचने भाग रहा जुआरी कुएं में गिरा, मौके पर हुई मौत, मची अफरा तफरी

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

