CG News: एपीके फाइल क्लिक करते ही मोबाइल हैक, पार हो गये 1.04 लाख रुपये

CG News: बेमेतरा जिले के एक स्थानीय दुकानदार के साथ ऑनलाइन ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ‘पीएम आवास योजना 2025’ के नाम पर भेजी गई संदिग्ध एपीके फाइल पर क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल फोन हैक हो गया। साइबर ठगों ने इसके जरिए उनके बैंक खाते से 1 लाख 4497 उड़ा लिए।
बेमेतरा जिला के ढारा निवासी नीतराम साहू, किराना दुकान व्यवसायी को वॉट्सऐप ग्रुप में ‘पीएम आवास योजना 2025’ का लाभ दिलाने के नाम पर एपीके फाइल साझा की। जिसे क्लिक करते ही उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और उसी दिन उनके बैंक खाते से पैसे कटना शुरू हो गए। आरोपियों ने उनके मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी तैयार कर दो दिन में कुल 12 बार लेनदेन किया।
बेमेतरा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(डी) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मयंक मिश्रा ने बताया कि इस प्रकार के साइबर अपराधों से बचने के लिए नागरिकों को अज्ञात लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड करने से बचने की सलाह दी गई है।
