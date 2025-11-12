CG News: एपीके फाइल क्लिक करते ही मोबाइल हैक, पार हो गये 1.04 लाख रुपये

बेमेतरा जिला के ढारा निवासी नीतराम साहू, किराना दुकान व्यवसायी को वॉट्सऐप ग्रुप में ‘पीएम आवास योजना 2025’ का लाभ दिलाने के नाम पर एपीके फाइल साझा की। जिसे क्लिक करते ही उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और उसी दिन उनके बैंक खाते से पैसे कटना शुरू हो गए। आरोपियों ने उनके मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी तैयार कर दो दिन में कुल 12 बार लेनदेन किया।