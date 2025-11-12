Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

CG News: एपीके फाइल क्लिक करते ही मोबाइल हैक, पार हो गये 1.04 लाख रुपये

CG News: एपीके फाइल पर क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल फोन हैक हो गया। साइबर ठगों ने इसके जरिए उनके बैंक खाते से 1 लाख 4497 उड़ा लिए।

बेमेतरा

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

CG News: एपीके फाइल क्लिक करते ही मोबाइल हैक, पार हो गये 1.04 लाख रुपये

CG News: बेमेतरा जिले के एक स्थानीय दुकानदार के साथ ऑनलाइन ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ‘पीएम आवास योजना 2025’ के नाम पर भेजी गई संदिग्ध एपीके फाइल पर क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल फोन हैक हो गया। साइबर ठगों ने इसके जरिए उनके बैंक खाते से 1 लाख 4497 उड़ा लिए।

बेमेतरा जिला के ढारा निवासी नीतराम साहू, किराना दुकान व्यवसायी को वॉट्सऐप ग्रुप में ‘पीएम आवास योजना 2025’ का लाभ दिलाने के नाम पर एपीके फाइल साझा की। जिसे क्लिक करते ही उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और उसी दिन उनके बैंक खाते से पैसे कटना शुरू हो गए। आरोपियों ने उनके मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी तैयार कर दो दिन में कुल 12 बार लेनदेन किया।

दर्ज मामला

बेमेतरा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) तथा आईटी एक्ट की धारा 66(डी) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मयंक मिश्रा ने बताया कि इस प्रकार के साइबर अपराधों से बचने के लिए नागरिकों को अज्ञात लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड करने से बचने की सलाह दी गई है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG News: एपीके फाइल क्लिक करते ही मोबाइल हैक, पार हो गये 1.04 लाख रुपये

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

CG Accident: नेशनल हाईवे में भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल

CG Accident: नेशनल हाईवे में भीषण हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल
बेमेतरा

CG News :बड़ी गड़बड़ी उजागर, 80 हजार का आरओ पौने चार लाख में खरीदा, अब लीपापोती का खेल शुरू

CG News :बड़ी गड़बड़ी उजागर, 80 हजार का आरओ पौने चार लाख में खरीदा, अब लीपापोती का खेल शुरू
बेमेतरा

3500 कर्मचारी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर.. गड़बड़ा सकता है धान खरीदी, कामकाज ठप्प

Dhan Kharidi
बेमेतरा

Solar Plant Theft: हाई-टेक चोरी! सोलर प्लांट से चोरों ने उड़ाए 8.60 लाख के केबल, देख पुलिस भी हुई हैरान

सोलर प्लांट से 8.60 लाख का केबल चोरी (photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान

CG News: दो विभूतियां राज्य अलंकरण से सम्मानित, भुवनदास को गुरु घासीदास व राकेश तिवारी को लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान
बेमेतरा
