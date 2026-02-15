छत्तीसगढ़ का अद्भुत शिवलिंग, जो साल में तीन बार बदलता है रंग, क्या है इस मंदिर का इतिहास? जानें

ग्रामीणों के अनुसार, लगभग दो दशक पहले गांव के तालाब की खुदाई के दौरान काले पत्थर की अनेक प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई थीं। इन बहुमूल्य मूर्तियों को तत्कालीन दुर्ग जिला प्रशासन को सौंपा गया था, जबकि कुछ मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही सुरक्षित रखा गया है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि और सावन मास में यहां भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां कुरुद, झलमला, राका और पथर्रा जैसे समीपवर्ती गांवों के अलावा अन्य जिलों से भी हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। सरपंच अश्वनी साहू और उपसरपंच मनोज साहू सहित ग्राम समिति के सदस्य निरंतर मंदिर की व्यवस्था और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं।