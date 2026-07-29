बाबाधाम जाने वाले यात्रियों को रेलवे का तोहफा, 1 अगस्त से चलेगी श्रावणी स्पेशल ट्रेन, रायगढ़ समेत कई स्टेशनों पर ठहराव

सावन माह में साउथ बिहार एक्सप्रेस की एसी और स्लीपर दोनों श्रेणियों में भारी भीड़ रहती है। कई बार पहले से आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को भी अपनी सीट तक पहुंचने में परेशानी होती है, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है। श्रावणी स्पेशल ट्रेन के संचालन से इस भीड़ का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। हालांकि, यदि यह ट्रेन प्रतिदिन चलाई जाती तो श्रद्धालुओं को और अधिक राहत मिलती। फिलहाल जिस दिन यह स्पेशल ट्रेन चलेगी, उस दिन भीड़ में कमी रहेगी, जबकि अन्य दिनों में साउथ बिहार एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ बनी रह सकती है।