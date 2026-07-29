बाबाधाम जाने वाले यात्रियों को रेलवे का तोहफा, 1 अगस्त से चलेगी श्रावणी स्पेशल ट्रेन, रायगढ़ समेत कई स्टेशनों पर ठहराव

बाबाधाम जाने वाले यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा (फोटो सोर्स- AI)
Baba Dham Special Train: सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-मधुपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 08895/08896) के संचालन की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन 1 अगस्त से 30 अगस्त तक कुल पांच फेरे लगाएगी, जिससे शिवभक्तों को बाबाधाम पहुंचने में सुविधा होगी।
रेलवे के अनुसार, इस ट्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में कन्फर्म बर्थ उपलब्ध हैं। यात्री समय रहते अग्रिम आरक्षण कर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि उनकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे।
यह ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, बेलपहाड़ और ब्रजराजनगर सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इससे इन क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।
27 जुलाई की स्थिति के अनुसार, गाड़ी संख्या 08895 इतवारी-मधुपुर श्रावणी स्पेशल में एसी थर्ड श्रेणी में 94 से 154 तथा स्लीपर श्रेणी में 176 से 428 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, गाड़ी संख्या 08896 मधुपुर-इतवारी में एसी थर्ड श्रेणी में 117 से 173 और स्लीपर श्रेणी में 438 से 515 सीटें उपलब्ध हैं। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक कर आरामदायक यात्रा कर सकते हैं।
सावन माह में साउथ बिहार एक्सप्रेस की एसी और स्लीपर दोनों श्रेणियों में भारी भीड़ रहती है। कई बार पहले से आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को भी अपनी सीट तक पहुंचने में परेशानी होती है, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है। श्रावणी स्पेशल ट्रेन के संचालन से इस भीड़ का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। हालांकि, यदि यह ट्रेन प्रतिदिन चलाई जाती तो श्रद्धालुओं को और अधिक राहत मिलती। फिलहाल जिस दिन यह स्पेशल ट्रेन चलेगी, उस दिन भीड़ में कमी रहेगी, जबकि अन्य दिनों में साउथ बिहार एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ बनी रह सकती है।
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