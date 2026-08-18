रायगढ़ में लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर, केलो डैम के 4 गेट खोले गए, प्रशासन अलर्ट

लगातार बारिश और केलो नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने जलभराव की स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है। निगम आयुक्त ने समय-सीमा की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलभराव को लेकर अधिकारियों के साथ विशेष चर्चा की। उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर पहले से चिन्हित जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव की कार्रवाई की जा सके।