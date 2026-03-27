CGBreaking:बिलासपुर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

25 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलीथी। जिसके बाद से कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एंट्री एक्जिट प्वाइंट पर सुरक्षा कड़ी दी गई है वहीं अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आसपास पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है।फिलहाल हर एक्टिविटी पर नजर रखी गई थी।