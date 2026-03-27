Bird Flu: थाली से गायब चिकन, बर्ड फ्लू से बिलासपुर में 2 करोड़ रोज का कारोबार ठप, नॉनवेज बाजार बंद

शहर के प्रमुख नॉनवेज होटल जैसे 786 समेत कई बड़े प्रतिष्ठानों में ताले लटके हुए हैं। वहीं, चौक-चौराहों पर लगने वाले चिकन-फ्राई, कबाब और अंडा-ऑमलेट के ठेले भी पूरी तरह बंद हैं। प्रशासन के आदेश के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री से जुड़े सभी व्यवसायों पर रोक लगा दी गई है, जिसका सीधा असर शहर के कारोबारियों पर पड़ा है। इधर प्रशासन मुर्गियों, बत्तखों और अन्य पाले जाने वाले पक्षियों पर वैक्सीनेशन करा रही है ताकि संक्रमण फैले न। इधर कानन पेंडारी को भी एहतियात के लिए 7 दिनों के लिए बंद किया जा चुका है।