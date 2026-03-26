बर्ड फ्लू का बढ़ा खतरा! कानन-पेंडारी जू एक हफ्ते के लिए बंद, प्रशासन अलर्ट मोड जारी…

इसके साथ ही पशु चिकित्सा टीमों को भी सक्रिय किया गया है, जो समय-समय पर जांच और रिपोर्टिंग करेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कानन-पेंडारी जू को बंद रखा जाएगा। स्थिति पूरी तरह सामान्य होने और संक्रमण के खतरे के खत्म होने के बाद ही इसे दोबारा खोला जाएगा, जिसकी संभावना अगले महीने अप्रैल में जताई जा रही है।