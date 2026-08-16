Balod Crime News: शराब की लत से परेशान बेटे ने मां की कर दी हत्या, लकड़ी के पाटा से सिर पर किया वार

Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने अपनी मां की शराब पीने की आदत से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी। मां-बेटे के बीच शराब को लेकर अक्सर विवाद होता था। रविवार को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि बेटे ने लकड़ी के पाटा से मां के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।