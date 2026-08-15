‘बच्चों मन लगाकर पढ़ना…’ कलेक्टर-SP के नाम 8 पन्नों का पत्र छोड़ बालोद जेल प्रहरी लापता, मचा हड़कंप

Balod Jail Prahari Missing: बालोद जिला जेल में पदस्थ जेल प्रहरी महेंद्र वर्मा अचानक लापता हो गए हैं। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप है। 13 अगस्त को ड्यूटी पर आने के बाद वे जेल से बाहर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। लापता होने से पहले उन्होंने अपने भांजे के मोबाइल पर एक वीडियो भेजा। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी स्कूटी की डिक्की में एक पत्र रखा है। परिजनों ने डिक्की खोली तो उसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित पत्र मिला। परिजन तत्काल बालोद थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है।