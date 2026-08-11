Breaking News: सुबह-सुबह बालोद रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, हादसा या कुछ और? जांच जारी

Breaking News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसे में 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दल्लीराजहरा और कुसुमकसा के बीच रेलवे ट्रैक पर युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अरमुरकसा निवासी सूर्यकांत कुल्हारा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही दल्लीराजहरा पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मौत ट्रेन की चपेट में आने से होना माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।