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Breaking News: सुबह-सुबह बालोद रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, हादसा या कुछ और? जांच जारी

Youth Killed by Train: बालोद जिले में दल्लीराजहरा-कुसुमकसा रेलवे ट्रैक पर 29 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव मिला। प्रारंभिक जांच में ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका है। पुलिस और जीआरपी मामले की जांच में जुटी हैं।
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बालोद

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Shradha Jaiswal

Aug 11, 2026

Breaking News

Breaking News: सुबह-सुबह बालोद रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव(photo-patrika)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक रेल हादसे में 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दल्लीराजहरा और कुसुमकसा के बीच रेलवे ट्रैक पर युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अरमुरकसा निवासी सूर्यकांत कुल्हारा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही दल्लीराजहरा पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मौत ट्रेन की चपेट में आने से होना माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Balod Train Accident: दल्लीराजहरा-कुसुमकसा रेल लाइन पर मिला शव

पुलिस के अनुसार, दल्लीराजहरा-कुसुमकसा रेलवे ट्रैक पर एक युवक का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान बालोद जिले के अरमुरकसा निवासी 29 वर्षीय सूर्यकांत कुल्हारा के रूप में की गई है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई। हालांकि, घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा।

घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही दल्लीराजहरा पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

खेती-किसानी करता था मृतक

परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक, सूर्यकांत कुल्हारा खेती-किसानी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी अचानक हुई मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं, गांव में भी शोक की लहर है और घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके और उसके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं।

मौत के कारणों की जांच जारी

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा कैसे हुआ। युवक ट्रेन की चपेट में कैसे आया और घटना के पीछे क्या परिस्थितियां थीं, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

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Updated on:

11 Aug 2026 01:16 pm

Published on:

11 Aug 2026 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Breaking News: सुबह-सुबह बालोद रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, हादसा या कुछ और? जांच जारी

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