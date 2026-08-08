5 मिनट में एक एकड़ में कर सकेंगे खाद-दवा का छिड़काव, बालोद के किसान पिता-पुत्र ने बनाया देसी जुगाड़, जानें कैसे करता है काम

Balod farmer innovation: खेती-किसानी में समय, श्रम और लागत कम करने के लिए किसान लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बालोद जिले के ग्राम अरकार के प्रगतिशील किसान तुलसीराम साहू और उनके बेटे टिकेंद्र साहू ने कृषि क्षेत्र में एक ऐसा देसी कृषि यंत्र तैयार किया है, जो किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस यंत्र की मदद से खेत में खाद और कीटनाशक दवा का छिड़काव कम समय में किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसके जरिए करीब पांच मिनट में एक एकड़ खेत में खाद और दवा का छिड़काव करने का दावा किया गया है।