बिहार के युवक की छत्तीसगढ़ में मौत, राइस मिल की पानी की टंकी में तैरती मिली लाश

Chhattisgarh News: बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र के विद्या विशु खुरसुनी राइस मिल परिसर में बीती देर रात पानी की टंकी में डूबने से 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मोहनिया गांव निवासी प्रिंस कुमार शाह के रूप में हुई है, जो राइस मिल के फैक्ट्री सेक्शन में कार्यरत था।