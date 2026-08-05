Balod Road Construction: 4 करोड़ से बनेगी बालोद की यह सड़क, 15 गांवों को मिलेगी बड़ी राहत, PWD करेगा निर्माण

जामगांव से गुंडरदेही मार्ग पर स्थित ग्राम रनचिरई की सड़क पर बरसात में इतना कीचड़ हो जाता है कि पैदल चलना तक दूभर हो जाता है। मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन फंस जाते हैं। इसी सड़क से तीन हजार से अधिक लोगों के अलावा छह से अधिक बसें गुजरती हैं। बच्चों को मजबूरी में कोचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है। गांव के एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लगातार सड़क की बदहाली का मुद्दा उठाया था। ग्रामीणों ने भी कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई थी।