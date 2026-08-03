मध्याह्न भोजन से सिर्फ पेट भर रहा, पौष्टिकता गायब

Mid-day meal : बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोडऩे, अतिरिक्त पोषण देने और स्वास्थ्य सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना अब सिर्फ नाम की रह गई है। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि अधिकांश स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मेन्यू से अलग भोजन परोसा जा रहा है।शासन ने बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए सप्ताहिक मेन्यू भी निर्धारित किया है, लेकिन समूह संचालक और रसोइया मेन्यू को दरकिनार कर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। अब मध्याह्न भोजन बच्चों की पेट भरने की योजना बनकर रह गया है। पहले बच्चों को खीर, पूड़ी, सलाद, पापड़ और अचार के साथ पौष्टिक भोजन मिलता था। अब ऐसा नहीं है। पत्रिका की टीम के निरीक्षण में पाया गया कि बच्चों को सामान्य चावल, दाल और वही सब्जी दी जा रही है। सब्जी के नाम पर आलू, लौकी, बैगन, बड़ी ही ज्यादा बन रही है। सप्ताह में 3 से 4 दिन सब्जी में आलू रहता है। फल और गुड़-चना भी नदारद है।