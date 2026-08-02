MCC Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 4 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन; जानिए पूरी डिटेल्स

NEET UG Counselling 2026 (Image: ChatGPT)
NEET UG Counselling 2026: मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) यानी एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MBBS, BDS, और B.SC (NURSING) समेत अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग टोटल 4 राउंड में आयोजित की जाएगी और नया एकेडमिक सेशन 8 सितंबर, 2026 से शुरू होगा।
मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू होकर 10 अक्टूबर, 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक करें। अपनी रैंक और सुविधा के अनुसार निर्धारित तारीखों पर रजिस्ट्रेशन कर च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।
|चरण
|ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग
|ज्वाइनिंग की लास्ट डेट
|राज्य स्तरीय काउंसलिंग
|ज्वाइनिंग की लास्ट डेट
|प्रथम चरण (1st Round)
|4 अगस्त - 17 अगस्त, 2026
|22 अगस्त 2026
|13 अगस्त - 22 अगस्त, 2026
|28 अगस्त 2026
|द्वितीय चरण (2nd Round)
|24 अगस्त - 2 सितंबर, 2026
|8 सितंबर 2026
|31 अगस्त - 8 सितंबर, 2026
|14 सितंबर 2026
|तृतीय चरण (3rd Round)
|10 सितंबर - 18 सितंबर, 2026
|26 सितंबर 2026
|16 सितंबर - 26 सितंबर, 2026
|1 अक्टूबर 2026
|स्ट्रे वैकेंसी राउंड
|28 सितंबर - 3 अक्टूबर, 2026
|10 अक्टूबर 2026
|3 अक्टूबर - 5 अक्टूबर, 2026
|10 अक्टूबर 2026
काउंसलिंग में शामिल होने और एडमिशन के समय किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। इन दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के नियमों के अनुसार सभी काउंसलिंग राउंड पूरे होने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि वापस की जाएगी। यह राशि सीधे उसी बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी जिससे उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन के समय भुगतान किया था। इसलिए एमसीसी ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपना बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय रखें ताकि रिफंड आने में कोई परेशानी न हो।
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