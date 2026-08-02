MCC Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 4 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन; जानिए पूरी डिटेल्स

NEET UG Counselling 2026: मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) यानी एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MBBS, BDS, और B.SC (NURSING) समेत अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग टोटल 4 राउंड में आयोजित की जाएगी और नया एकेडमिक सेशन 8 सितंबर, 2026 से शुरू होगा।