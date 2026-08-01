लोकार्पण के बाद बंद पड़ी एनएच की स्ट्रीट लाइटें शुरू

पिछले 21 दिनों से एनएच पर अंधेरा होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा था। रात में हाइवे पर गौवंश का झुंड बैठा रहता था, जो अंधेरे में दिखाई नहीं देता था। इससे कई बार वाहन टकरा चुके थे। अब लाइटें शुरू होने से यात्रियों, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। उजाले के कारण अब हादसों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। 21 दिन की मशक्कत के बाद ही सही, लेकिन नेशनल हाइवे के उजाले से अब बालोद वासियों को सुरक्षित सफर की गारंटी मिली है।