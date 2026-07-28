84.53 लाख की सड़क में चलना मुश्किल और बिना सरिया के बनी नाली पहली बारिश में टूटी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की पोल खुल गई है। मोंगरी से भाठापारा तक 1.80 किमी सड़क के निर्माण में अनियमितता और गुणवत्ताहीन काम सामने आया है। 84.53 लाख रुपए की लागत वाली इस सड़क और नाली का काम देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सबसे बड़ा खुलासा नाली निर्माण में हुआ। सड़क किनारे बनी नाली में एक भी सरिया नहीं डाली गई थी। पहली तेज बारिश में ही नाली पूरी तरह ध्वस्त हो गई।