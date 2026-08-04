महिलाओं को लालच देकर निकाला लाखों का कर्ज, अब घर-घर पहुंच रहा नोटिस

महिलाओं ने ज्ञापन में ग्राम नारागांव निवासी सरिता करियाम, चंद्रहास करियाम और खोरबाहरा केवट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें सरकारी योजना और कम ब्याज पर मोटा मुनाफा का झांसा दिया। भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कहा कि ऋण की किस्त वे खुद जमा करेंगे और महिलाओं को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद अपने आधार, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज आरोपियों को सौंप दिए। उनके नाम पर बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण स्वीकृत कराया गया। ऋण की पूरी राशि उन्होंने अपने पास रख ली। शुरुआत में 2 से 3 महीने तक किस्तें जमा कीं। इससे किसी तरह का संदेह नहीं हुआ। कुछ समय बाद किस्तें जमा होना बंद हो गईं। अब बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से महिलाओं के पास लगातार फोन, एसएमएस और नोटिस आ रहे हैं। रिकवरी एजेंट घर पहुंचकर भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं।