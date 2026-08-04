Ambikapur Crime News: काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पत्नी के साथ बनारस गया था सब-इंजीनियर, लौटा तो घर में हो चुकी थी बड़ी चोरी

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोणार्क रेसीडेंसी में सब-इंजीनियर के सूने मकान का ताला तोडक़र अज्ञात चोर करीब 20 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर व कैश लेकर फरार (Ambikapur theft case) हो गए। घटना के दौरान सब-इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने बनारस गया था। वहां से वह सोमवार की रात लौटा तो घर का लॉक टूटा हुआ था। 3 बेडरूम की आलमारी में रखे जेवर व कैश गायब थे। सब-इंजीनियर ने मामले की सूचना गांधीनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस व डॉग स्क्वायड की टीम मंगलवार की सुबह मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेेज खंगाल रही है, ताकि चोरों का सुराग मिल सके।