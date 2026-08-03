Crime Against Woman: चरित्र शंका पर पत्नी की डंडे से पिटाई, जेठ बोला- इसे मार डालो, फिर कमरे में बंद कर लगाया ताला

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रनपुरकला निवासी एक महिला ने अपने पति, जेठ समेत ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और घर में बंधक (Beaten and hostage) बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि ससुराल वाले उसके चरित्र पर शंका करते हैं। इसी बात को लेकर 10 जुलाई की दोपहर पति ने डंडे से उसकी पिटाई शुरु कर दी। इस दौरान जेठ भी साथ था। उसने पति से कहा कि इसे जान से मार डालो। उसी शाम फिर सभी ने मिलकर उसकी पिटाई की तथा कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। पीडि़ता ने गांधीनगर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।