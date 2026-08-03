Chirga Alumina Plant में हादसा: बॉक्साइट अनलोडिंग करते पलटा ट्रक, पश्चिम बंगाल के ड्राइवर की मौत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिरगा स्थित एल्यूमिना प्लांट में रविवार की रात हुए हादसे में पश्चिम बंगाल के ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। दरअसल ड्राइवर बॉक्साइट अनलोडिंग कर रहा था, इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित (Truck overturned) हो गया। यह देख वह ऊपर से कूद गया, लेकिन वहां रखे बॉक्साइट के पत्थर में सिर टकरा जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे स्थानीय अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।