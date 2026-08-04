Bhiwadi: भिवाड़ी में इंसानियत शर्मसार: कचरे के ढेर में बंद बैग से मिली रोती हुई नवजात, राहगीर ने बचाई जान

जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति सुबह ड्यूटी पर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर कचरे के ढेर में पड़े एक स्कूल बैग पर पड़ी। बैग के अंदर कुछ हलचल होती दिखाई दी तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत बैग खोलकर देखा तो अंदर एक नवजात बच्ची रो रही थी। यह दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। उसने बिना देर किए बच्ची को बाहर निकाला, पुलिस को सूचना दी और तुरंत जिला अस्पताल भिवाड़ी लेकर पहुंचा।



जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची की जांच कर प्राथमिक उपचार दिया। अस्पताल प्रभारी डॉ. सागर अरोड़ा ने बताया कि बच्ची पूरी तरह नवजात प्रतीत होती है। जांच के बाद उसकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य पाई गई है। फिलहाल बच्ची को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है और उसकी देखभाल की जा रही है।