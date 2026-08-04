Alwar News: ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड: लाखों की धोखाधड़ी करने वाला 2 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

अलवर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दयाशंकर (28) पुत्र अमीलाल निवासी फतेहपुरा कलां, थाना सरूण्ड, जिला कोटपूतली-बहरोड़ है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 2 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस जांच के अनुसार गिरोह पहले ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से महंगे प्रीपेड ऑर्डर बुक करता था। इसके बाद उन शिपमेंट का इस्तेमाल गोल्ड कॉइन खरीदने में किया जाता था। आरोप है कि सामान प्राप्त करने के बाद विभिन्न तरीकों से रिफंड भी हासिल कर लिया जाता था, जिससे संबंधित कंपनियों को आर्थिक नुकसान होता था। इसी तरीके से गिरोह लंबे समय से ऑनलाइन कंपनियों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था।