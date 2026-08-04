Surajpur Car Stunt: पर्यटन स्थल मोरभंज में कार से किया खतरनाक स्टंट, 3 युवक गिरफ्तार, 3 कार भी जब्त

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन स्थल मोरभंज डेम के पास महीनेभर पूर्व कार से खतरनाक स्टंट करना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल (Car stunt video viral) होने के बाद जयनगर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। फिर तीनों कार व स्टंट कर रहे युवकों की पहचान कर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई 3 कार को भी जब्त कर लिया है। दरअसल कार से स्टंट का वीडियो वायरल होने का वीडियो मोरभंज में घूमने गए कुछ युवकों ने अपने मोबाइल पर बना लिया था। सोशल मीडिया में भी कार्रवाई की मांग उठ रही थी।