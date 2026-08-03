Balod News: छोड़कर चला गया घर का कमाऊ बेटा, मौत बनकर आई ट्रक ने छीन ली दो दोस्तों की जिंदगी

दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान ग्राम जगन्नाथपुर निवासी गेमन लाल देशमुख और ग्राम परसदा निवासी अरुण साहू के रूप में हुई है। घायलों में ग्राम जगन्नाथपुर सांकरा निवासी यसु देशमुख (19), दल्लीराजहरा निवासी नरेंद्र निषाद (31) और गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिकोसा निवासी पोषण कुमार गोयल (30) शामिल हैं। राहगीरों ने तत्काल पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस से तीनों घायलों को जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।