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Balod News: छोड़कर चला गया घर का कमाऊ बेटा, मौत बनकर आई ट्रक ने छीन ली दो दोस्तों की जिंदगी

Balod Accident: फ्रेंडशिप डे के दिन घुमने निकले दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक से टक्कर के बाद ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर है..
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बालोद

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Chandu Nirmalkar

Aug 03, 2026

road accident in balod

हादसे में दो दोस्तों की मौत और ट्रक ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Road Accident: बालोद जिले में सडक़ दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घर के कमाऊ बेटा था। फ्रेंडशिप डे के मौके बाइक से घुमने के लिए निकले थे। लेकिन एक हादसे ने परिवार को बेबस कर दिया। दुर्घटना बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय शाम 4 बजे दल्लीराजहरा राजमार्ग एनएच-930 पर पर्यावरण पार्क के पास हुई।

Balod Accident: बाइकों में टक्कर के बाद ट्रक ने कुचला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार से आ रही दो मोटरसाइकिलें आमने-सामने जोरदार से टकरा गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार सडक़ पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने गिरे दो युवकों को कुचल दिया। इससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद एक बाइक में आग भी लग गई। इससे दुर्घटना की भयावहता की अंदाजा लगाया जा सकता है। आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही बालोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर थाने लाया गया। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों बाइक सवार तेज रफ्तार में थे और संभवत: लापरवाही के कारण आमने-सामने भिड़ंत हुई। उसके बाद ट्रक से टकरा गए। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है।

दोनों मृतक परिवार में कमाऊ सदस्य थे

दुर्घटना की खबर फैलते ही मृतकों के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों मृतक अपने परिवार के कमाऊ सदस्य थे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। लोगों ने एनएच-930 पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि दल्लीराजहरा मार्ग पर वाहन चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। प्रशासन को इस मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए।

जगन्नाथपुर निवासी हैं दोनों युवक

दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान ग्राम जगन्नाथपुर निवासी गेमन लाल देशमुख और ग्राम परसदा निवासी अरुण साहू के रूप में हुई है। घायलों में ग्राम जगन्नाथपुर सांकरा निवासी यसु देशमुख (19), दल्लीराजहरा निवासी नरेंद्र निषाद (31) और गुंडरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिकोसा निवासी पोषण कुमार गोयल (30) शामिल हैं। राहगीरों ने तत्काल पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस से तीनों घायलों को जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।

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Updated on:

03 Aug 2026 11:25 am

Published on:

03 Aug 2026 10:57 am

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