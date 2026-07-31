आखिर सरकारी स्कूल में क्या हुआ? एक-एक कर बेहोश होती गईं 5 छात्राएं, बालोद में मचा हड़कंप

Breaking News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डौंडीलोहारा ब्लॉक स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खोलझर में पढ़ाई के दौरान अचानक पांच छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। छात्राएं तेज सांस लेने लगीं, उनके हाथ-पैर अकड़ गए और वे एक-एक कर बेहोश हो गईं। घटना से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। सभी छात्राओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। एक छात्रा को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं, जबकि घटना के कारणों की जांच जारी है।