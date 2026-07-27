Chhattisgarhi Film Songs: धनेश के आराधना, टीना टप्पर समेत 250 से ज्यादा गीत लिख चुके विष्णुराम कोठारी, बोले- फूहड़ गाने संस्कृति के लिए घातक, जानें उनका सफर

Chhattisgarhi Film Songs: बालोद जिल के डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम फिरतुटोला के गीतकार, लेखक, संगीतकार और गायक 54 वर्षीय विष्णुराम कोठारी छत्तीसगढ़ी लोककला का बड़ा नाम हैं। उन्होंने मेहनत और साधना से न केवल बालोद जिले बल्कि छत्तीसगढ़ और देश में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अब तक 15 छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। इसके अलावा उनके 250 से अधिक गीत विभिन्न मंचों, एल्बमों और आकाशवाणी-दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुके हैं। उनके गीत आज भी प्रदेशभर में लोगों की जुबान पर हैं।