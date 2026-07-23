Balod Heavy Rainfall: बालोद में झमाझम बारिश का दौर जारी, अगले 24 घंटे मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

Balod Rain Alert Chhattisgarh: बालोद जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। बारिश से जहां शहर और गांवों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बालोद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटे के दौरान मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।