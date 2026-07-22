15-20 साल नौकरी की, फिर भी नहीं मिली नियमित नियुक्ति, बालोद में 11 साल से अटकी भर्ती

स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से संविदा और कलेक्टर दर पर काम कर रहे कई वाहन चालक 15 से 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि नई भर्ती होने पर अनुभव के आधार पर नियमित नियुक्ति का अवसर मिलेगा, लेकिन 11 साल की देरी ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है। कई चालक अब आयु सीमा पार करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऐसे में नियमित सरकारी नौकरी का सपना लगभग टूटता नजर आ रहा है। लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद उनका भविष्य अब भी अस्थायी रोजगार पर टिका हुआ है।