Bilaspur Swine Flu: बिलासपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक! संदिग्ध मरीज को एयर एंबुलेंस से भेजा गया हैदराबाद

जानकारी के मुताबिक, 54 वर्षीय मरीज हाल ही में कोलकाता से बिलासपुर लौटा था। लौटने के कुछ समय बाद उसे तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और अन्य गंभीर लक्षण महसूस हुए। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अपोलो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान दोनों फेफड़ों में गंभीर निमोनिया पाया। डॉक्टरों को मरीज में H1N1 (स्वाइन फ्लू) संक्रमण की आशंका हुई। इसके बाद आवश्यक मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसका सैंपल जांच के लिए एम्स भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद ही संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।