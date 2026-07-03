बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव! छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना

यही नहीं पिछले दो दिनों में प्रदेश में 33 मिमी पानी गिरा है। इससे बारिश का कोटा पूरा हो रहा है और 12 फीसदी भरपाई हुई है। 30 जून को 66.5 मिमी पानी गिरा था, जो 2 जुलाई को बढक़र 99.6 मिमी हो गया। यह सामान्य से 54 फीसदी कम है। मानसून के पहुंचने के 11वें दिन केवल दंतेवाड़ा जिला में सामान्य बारिश हुई है। वहां अभी तक 207.7 मिमी पानी गिर चुका है, जो सामान्य से 5 फीसदी ज्यादा है। बचेली में हो रही लगातार बारिश से दंतेवाड़ा जिले में बारिश का कोटा पूरा हो रहा है। इधर राजधानी में गुरुवार की शाम 5 बजे से रिमझिम बारिश हो रही है।