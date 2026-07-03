आवासीय योजना के नाम पर जमीन कब्जे का आरोप, नकटी विवाद में सरकार ने कांग्रेस काल को ठहराया जिम्मेदार

Chhattisgarh Land Dispute: सरकार की ओर से नकटी को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस सरकार के समय इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में जमीन पर ज्यादा कब्जा हुआ। सरकार के मुताबिक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने कलेक्टर को पत्र लिखकर नकटी के खसरा क्र. 420, रकबा 15.479 हेक्टेयर भूमि को सामान्य आवासीय योजना के लिए आवंटन की मांग प्रस्तुत की गई। नक्शा एवं खसरा संलग्न किया गया था।