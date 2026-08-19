पत्रिका की खबर के बाद एक्शन, प्रयास स्कूल में छात्रों की मारपीट मामले में प्राचार्य को नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग की ओर से जारी नोटिस में प्राचार्य को 24 घंटे के भीतर समाधानकारक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में प्राचार्य के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद प्रयास विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और छात्रावास प्रबंधन को लेकर भी सवाल गंभीर हो गए हैं। अब प्राचार्य की ओर से दिए जाने वाले जवाब के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई तय करेगा।