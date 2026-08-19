19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

newsupdate

पत्रिका की खबर के बाद एक्शन, प्रयास स्कूल में छात्रों की मारपीट मामले में प्राचार्य को नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

Prayas School incident: आदिवासी विकास विभाग ने प्रयास स्कूल में छात्रों की मारपीट मामले में कार्रवाई की है। प्राचार्य को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Aug 19, 2026

Prayas School News

प्रयास स्कूल में छात्रों की मारपीट मामले में प्राचार्य को नोटिस (photo patrika)

Prayas School News: @ ताबीर हुसैन। रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास बालक आवासीय विद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट के मामले में आखिरकार आदिवासी विकास विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्रिका में 18 अगस्त को प्रकाशित खबर के बाद सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने विद्यालय की प्राचार्य को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

नोटिस में कहा

नोटिस में विभाग ने कहा है कि 14 अगस्त को विद्यालय में छात्रों के बीच गंभीर मारपीट की घटना हुई, जिसमें कुछ विद्यार्थियों के चोटिल होने तथा छात्रावास में शिङ्क्षफ्टग व्यवस्था को लेकर विवाद की जानकारी सामने आई है। विभाग ने यह भी कहा है कि घटना के समय मौके पर किसी शिक्षक अथवा वार्डन की अनुपस्थिति पाई गई, जिसे छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन के प्रति गंभीर लापरवाही माना गया है।

तीन ​बिंदुओं पर मांगा जवाब

प्राचार्य से 14 अगस्त की मारपीट की वास्तविक स्थिति और घटना के समय ड्यूटी पर तैनात शिक्षक/वार्डन की उपस्थिति की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा छात्रों के छात्रावास स्थानांतरण को लेकर विवाद का मुख्य कारण और गंभीर घटना के बाद विभागीय उच्चाधिकारियों को तत्काल सूचना नहीं देने का स्पष्ट कारण बताने को कहा गया है।

मामले को छिपाने और अनभिज्ञता जाहिर करने का प्रयास

नोटिस में यह भी उल्लेख है कि अभिभावकों के विद्यालय पहुंचकर चिंता जताने के बावजूद घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को देने के बजाय मामले को छिपाने और अनभिज्ञता जाहिर करने का प्रयास किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में समाधानकारक जवाब नहीं मिलने पर प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

24 घंटे में देना होगा जवाब

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग की ओर से जारी नोटिस में प्राचार्य को 24 घंटे के भीतर समाधानकारक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में प्राचार्य के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद प्रयास विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और छात्रावास प्रबंधन को लेकर भी सवाल गंभीर हो गए हैं। अब प्राचार्य की ओर से दिए जाने वाले जवाब के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई तय करेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 03:13 pm

Published on:

19 Aug 2026 02:59 pm

Hindi News / newsupdate / पत्रिका की खबर के बाद एक्शन, प्रयास स्कूल में छात्रों की मारपीट मामले में प्राचार्य को नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

बड़ी खबरें

View All

newsupdate

ट्रेंडिंग

Bhilai News: कॉलेजों में दाखिले की तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक मिलेगा मौका, 15 हजार से ज्यादा सीटें खाली

Bhilai News
भिलाई

Raipur Rural Police Transfer: रायपुर ग्रामीण में 6 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, राखी-खरोरा थानेदार लाइन अटैच

Raipur Rural Police Transfer
रायपुर

छत्तीसगढ़ के पहले HEMM प्लांट को मिली मंजूरी, शंकर लाल अग्रवाल बने स्वतंत्र निदेशक

BEML Mungeli Plant
रायपुर

रायगढ़ में सेंट्रल GST का बड़ा एक्शन, जोरापाली प्लांट में टैक्स चोरी और ITC की जांच

Jorapali Plant Raid
रायगढ़

दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्त करने का आदेश जारी

ratlam breaking news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.