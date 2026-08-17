Balod News: आत्मानंद स्कूल में रखे दो निजी शिक्षक, वेतन देने बच्चों से 400-400 रुपए मंगाए

Balod School News: अछोली आत्मानंद स्कूल में 548 बच्चे हैं, लेकिन यहां शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी दूर करने स्कूल प्रबंधन समिति ने दो निजी शिक्षक अस्थायी तौर पर रखने का निर्णय बैठक में लिया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है शिक्षकों की कमी है इसलिए दो शिक्षकों की नियुक्ति शाला प्रबंधन समिति स्वयं कर रही है, जिससे पढ़ाई प्रभावित न हो। इसलिए स्कूल के सभी बच्चों से 400-400 रुपए मंगाए जा रहे हैं। इससे दोनों अस्थाई शिक्षकों का वेतन दिया जाएगा। इस निर्णय को कई पालकों ने गलत बताया है। शिक्षकों की भर्ती व उन्हें वेतन देने की जवाबदारी सरकार की है। बच्चों से रुपए मंगाना गलत है।