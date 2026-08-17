Rainfall deficit in Balod: कम बारिश से किसान चिंतित, गांव-गांव में शुरू हुआ अखंड रामायण पाठ

सावन का आधा महीना निकलने के बाद रविवार को जिले के कई इलाकों में दोपहर से देर शाम तक रिमझिम बारिश हुई। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई। रिमझिम बारिश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। हालांकि किसानों का कहना है कि केवल रिमझिम बारिश से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। फसल को इस समय एक बार अच्छी और मूसलाधार बारिश की जरूरत है, ताकि खेतों में पर्याप्त पानी और नमी बनी रह सके।