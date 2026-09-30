गणेश विसर्जन : तेज आवाज और फूहड़ गानों पर पुलिस का शिकंजा, 9 डीजे जब्त

विसर्जन यात्रा में कुछ डीजे संचालकों ने भक्ति गीत और निर्धारित ध्वनि में संगीत बजाया, वहीं कई जगह तेज आवाज में फूहड़ गाने भी सुनाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना था कि बालोद की गणेश झांकी देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में डीजे की तेज आवाज के बजाय आकर्षक और बेहतर झांकियों पर जोर दिया जाए तो आयोजन की गरिमा और बढ़ सकती है। पुलिस ने रात में डीजे संचालकों से वाहन छोडऩे की मांग के बावजूद जब्त किए गए डीजे नहीं छोड़े। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की जांच की जा रही है।