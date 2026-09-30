30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

गणेश विसर्जन : तेज आवाज और फूहड़ गानों पर पुलिस का शिकंजा, 9 डीजे जब्त

गणेश विसर्जन झांकी के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले 9 डीजे वाहनों को जब्त किया गया। इस दौरान भक्ति गीतों के बीच फूहड़ गाने भी बजाए जा रहे थे। विसर्जन के दौरान 1000 से अधिक लोहे के कड़े युवाओं के निकलवाए गए। इस दौरान 100 से अधिक जवान देर रात तक सुरक्षा व्यवस्था संभालते रहे।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Sep 30, 2026

गणेश विसर्जन झांकी के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले 9 डीजे वाहनों को जब्त किया गया। इस दौरान भक्ति गीतों के बीच फूहड़ गाने भी बजाए जा रहे थे। विसर्जन के दौरान 1000 से अधिक लोहे के कड़े युवाओं के निकलवाए गए।

गणेश विसर्जन झांकी के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले डीजे संचालकों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। तय समय और निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन कर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने पर पुलिस ने नौ डीजे वाहनों को जब्त कर लिया। विसर्जन यात्रा से पहले पुलिस और राजस्व प्रशासन ने गणेश समितियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे, इसके बावजूद कई डीजे संचालकों ने नियमों का पालन नहीं किया।

1000 से अधिक लोहे के कड़े जब्त

पुलिस की सख्ती केवल ध्वनि प्रदूषण तक सीमित नहीं रही। झांकी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत युवाओं के हाथों में पहने लोहे के कड़े भी निकलवाए गए। पुलिस के अनुसार करीब 1000 से अधिक कड़े जब्त कर थाने में रखे गए हैं।

पहले हुआ विवाद, फिर बढ़ाई गई सतर्कता

विसर्जन यात्रा के दौरान बस स्टैंड में दो युवकों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान एक युवक ने दूसरे के सिर पर हाथ में पहने लोहे के कड़े से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने झांकी में शामिल युवाओं की जांच और निगरानी और कड़ी कर दी। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में लोहे के कड़े निकलवाकर जब्त किए गए।

यह भी पढ़ें :

अर्जुनी-देवरी अंडरब्रिज में भरा पानी, 25 गांवों का संपर्क टूटा

एसपी के निर्देश पर देर रात तक तैनात रहा बल

पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चौहान के निर्देश पर विसर्जन यात्रा के लिए पहले से सुरक्षा योजना तैयार की गई थी। शहर में अलग-अलग स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। 100 से अधिक जवान देर रात तक सुरक्षा व्यवस्थासंभालते रहे। संदिग्ध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की नजर रही। पुलिस की सक्रियता के चलते आयोजन के दौरान किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

यह भी पढ़ें :

बालोद की सड़कों पर दौड़ रही मौत

भक्ति गीतों के बीच फूहड़ गानों पर भी उठे सवाल

विसर्जन यात्रा में कुछ डीजे संचालकों ने भक्ति गीत और निर्धारित ध्वनि में संगीत बजाया, वहीं कई जगह तेज आवाज में फूहड़ गाने भी सुनाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना था कि बालोद की गणेश झांकी देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में डीजे की तेज आवाज के बजाय आकर्षक और बेहतर झांकियों पर जोर दिया जाए तो आयोजन की गरिमा और बढ़ सकती है। पुलिस ने रात में डीजे संचालकों से वाहन छोडऩे की मांग के बावजूद जब्त किए गए डीजे नहीं छोड़े। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की जांच की जा रही है।

गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले नौ डीजे वाहनों को किया जब्त

बालोद थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने कहा कि गाइडलाइन और नियमों के विपरीत तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाने वाले नौ डीजे वाहनों को जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। झांकी में आए युवकों के हाथों से बड़ी संख्या में लोहे के कड़े भी निकलवाकर जब्त किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg crime

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

छत्तीसगढ़ पुलिस

CM Vishnu Deo Sai

Collector

crime

crime news

crimenews

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

police

Updated on:

30 Sept 2026 11:37 pm

Published on:

30 Sept 2026 11:37 pm

Hindi News / News Bulletin / गणेश विसर्जन : तेज आवाज और फूहड़ गानों पर पुलिस का शिकंजा, 9 डीजे जब्त

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

सुजय का दबदबा, आरव का तिहरा खिताब; नव्या ने भी दो वर्गों में मारी बाजी

Gwalior District TT Ranking Tournament
समाचार

5 साल पहले कटनी में 3 महिलाओं ने शुरू की जैविक खेती, अब 30 महिलाएं कमा रहीं मुनाफा

Katni Women Organic Farming
कटनी

जयपुर में ठगी गिरोह का भंडाफोड़ : 14 आरोपी गिरफ्तार, अमरीकी नागरिकों को बनाते थे निशाना

Jaipur Cyber fraud
जयपुर

Rajasthan: पापा का आज ही रिटायरमेंट था… बेटा बोला- मगरमच्छ आया और झपटकर ले गया, आंखों के सामने गायब हो गए

dholpur news
धौलपुर

नीमकाथाना: सेना के नायक देवेंद्र सिंह गुर्जर का हार्ट अटैक से निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

army nayak devendra singh gurjar heart attack death
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.