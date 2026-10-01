Ahmedabad: चार करोड़ से ज्यादा की ‘एम्बरग्रीस’ के साथ दो आरोपी गिरफ्तार



टीम ने सूचना के आधार पर गुरुवार को बावला थाना क्षेत्र में राजकोट-अहमदाबाद हाईवे पर आकृति आर्केड कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में कार्रवाई की। यहां दबिश देकर आणंद जिले की खंभात तहसील के तरकपुर गांव निवासी अजय चावड़ा और अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील के भेटावाडा गांव निवासी हितेश चौहान को पकड़ा। दोनों के पास अलग-अलग आकार और आकृति के कठोर पदार्थ के सफेद, क्रीम, गोल्डन और ब्राउन रंग के एम्बरग्रीस के टुकड़े मिले। वन विभाग और एफएसएल अधिकारियों से इसकी जांच और परीक्षण कराया गया, उन्होंने इसके एम्बरग्रीस होने की पुष्टि की, जिसके बाद इसे जब्त कर लिया। वजन 4 किलो 354 ग्राम है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए बावला पुलिस थाने को सौंपा गया है।