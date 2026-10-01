Ahmedabad: गोता के जनतानगर पर ओवरब्रिज का प्रस्ताव लिया वापस, समीक्षा के बाद होगा निर्णय

दिवाली के दौरान पटाखों के कारोबार को लेकर भी मनपा ने कार्रवाई तेज की है। पटाखा कारोबार के लिए एएमसी की बीयू परमिशन, फायर विभाग और पुलिस विभाग की मंजूरी जरूरी है। हाल में जरूरी मंजूरी नहीं होने पर 30 इकाइयों को सील किया गया है। रायपुर और कालूपुर सहित क्षेत्रों में बिना मंजूरी पटाखा कारोबार मिलने पर यह कार्रवाई की गई।दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में मनपा की किराए पर दी गई जगहों पर पटाखा कारोबार करने वाली इकाइयों की भी जांच के निर्देश दिए हैं। दो दिन में रिपोर्ट मांगी गई है कि संबंधित जगहों के लिए बीयू परमिशन है या नहीं और मूल किराएदार ही कारोबार कर रहे हैं या जगह किसी अन्य को किराए पर दी गई है।